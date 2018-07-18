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تمتد حتى مكة المكرمة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة
weam.co/532257
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران والحدود الشمالية والشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وجنوب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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