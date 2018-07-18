تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك فهد للبترول

الظهران- الوئام:

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن توفر وظائف أكاديمية وبحثية شاغرة للرجال و النساء بالمراتب (أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد ، محاضر ، معيد ، مدرس ) لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وقالت أن الوظائف المطلوبة في مجالات : الهندسة المعمارية– هندسة وإدارة التشييد– العمارة– تخطيط المدن والأقاليم– الهندسة الميكانيكية– الهندسة الكيميائية– الهندسة الكهربائية.

هندسة البترول– الهندسة المدنية والبيئية– هندسة الطيران والفضاء– الفيزياء– الكيمياء– علوم الحياة– الرياضيات والإحصاء– الإدارة والتسويق– المالية والاقتصاد– المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية– برنامج السنة التحضيرية

– اللغة الإنجليزية– التربية البدنية.

علوم الحاسب والمعلومات– هندسة النظم– هندسة الحاسب الآلي– علوم الأرض– كلية المجتمع بالدمام– الدراسات العامة– اللغة العربية– الإدارة الهندسية (نساء)– الإدارة والتسويق (نساء)– الرياضيات والإحصاء (نساء)

– علوم الحاسب الآلي والمعلومات (نساء)– هندسة الحاسب الآلي (نساء).

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المعدل التراكمي في البكالوريوس والماجستير (3 من 4) أو ما يعادلها وحاصل على الشهادة انتظاماً.

معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من جهة تعليمية خارج المملكة وأن لا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة معيد عن (30) سنة ولوظيفة محاضر عن (35) سنة ومعرفة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://jobs.kfupm.edu.sa

وذلك في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخه.