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لحملة البكالوريوس فأعلى

وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بشركة المراعي

وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بشركة المراعي
weam.co/532262
الرياض- الوئام:

أعلنت شركة المراعي عن توفر وظائف إدارية قيادية للرجال والنساء لحملة البكالوريوس فأعلى مع توفر الخبرة وإجادة اللغة الإنجليزية.

وقالت ان الوظائف المتاحة بمسميات:

(Divisional Key Account Manager – Sales) مدير الحساب الرئيسي للمبيعات. 
(Regional Sales Manager – IPNC) مدير المبيعات الإقليمي – الشركة الدولية لأغذية الأطفال.
(Brand Manager – DJB) مدير العلامة التجارية – المخابز والعصائر والألبان. 

(Assistant Trade Marketing Manager – Sales) مساعد مدير التسويق التجاري – المبيعات. 
(Executive Manager – Infant Nutrition – Saudi Female) المدير التنفيذي لقسم تغذية الرضع – للنساء – الشركة الدولية لأغذية الأطفال .

(Quality Assurance Manager – Farming) مدير ضمان الجودة – الزراعة .
(Product Group Manager – DJB – Dairy) مدير مجموعة المنتجات – قسم الألبان .
(Key Accounts Manager – Sales) مدير الحسابات الرئيسية للمبيعات .

(Category Trade Marketing Manager – Bakery) مدير التسويق التجاري للأصناف – المخابز .
(Brand Manager – DJB-Food) مدير العلامة التجارية – قسم المأكولات .
(Assistant Brand Manager – DJB-Food B) مساعد مدير العلامة التجارية – قسم المأكولات .

(Assistant Brand Manager – DJB-Dairy) مساعد مدير العلامة التجارية – قسم الألبان .
(L&D Digitalization Project Manager – Corporate) مدير مشروع رقمنة التعليم والتطوير .

(Marketing Manager – Poultry) مدير التسويق – الدواجن .
(Product Group Manager – Corporate) مدير مجموعة المنتجات – العصائر.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/YRxzjw

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