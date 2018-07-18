وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء بشركة المراعي

أعلنت شركة المراعي عن توفر وظائف إدارية قيادية للرجال والنساء لحملة البكالوريوس فأعلى مع توفر الخبرة وإجادة اللغة الإنجليزية.
وقالت ان الوظائف المتاحة بمسميات:
(Divisional Key Account Manager – Sales) مدير الحساب الرئيسي للمبيعات.
(Regional Sales Manager – IPNC) مدير المبيعات الإقليمي – الشركة الدولية لأغذية الأطفال.
(Brand Manager – DJB) مدير العلامة التجارية – المخابز والعصائر والألبان.
(Assistant Trade Marketing Manager – Sales) مساعد مدير التسويق التجاري – المبيعات.
(Executive Manager – Infant Nutrition – Saudi Female) المدير التنفيذي لقسم تغذية الرضع – للنساء – الشركة الدولية لأغذية الأطفال .
(Quality Assurance Manager – Farming) مدير ضمان الجودة – الزراعة .
(Product Group Manager – DJB – Dairy) مدير مجموعة المنتجات – قسم الألبان .
(Key Accounts Manager – Sales) مدير الحسابات الرئيسية للمبيعات .
(Category Trade Marketing Manager – Bakery) مدير التسويق التجاري للأصناف – المخابز .
(Brand Manager – DJB-Food) مدير العلامة التجارية – قسم المأكولات .
(Assistant Brand Manager – DJB-Food B) مساعد مدير العلامة التجارية – قسم المأكولات .
(Assistant Brand Manager – DJB-Dairy) مساعد مدير العلامة التجارية – قسم الألبان .
(L&D Digitalization Project Manager – Corporate) مدير مشروع رقمنة التعليم والتطوير .
(Marketing Manager – Poultry) مدير التسويق – الدواجن .
(Product Group Manager – Corporate) مدير مجموعة المنتجات – العصائر.
وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/YRxzjw