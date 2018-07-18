قضية غريبة: شاب يقاضي والدته بسبب 650 ألف ريال

الرياض- الوئام:

شهدت المحكمة العامة بجدة قضية غريبة، حيث رفع شاب دعوى مالية ضد استمرت 3 أعوام و4 أشهر تقريباً، طالبها فيها بسداد مبلغ 650 ألف ريال مقابل أعمال تجارية بينهما، إلا أن المحكمة أسقطتها مستندة إلى محضر صلح سابق أقره الشاب ووالدته.

وأوضحت مصادر أن الشاب كان قد اتفق مع والدته على تقبيل معرض في مركز تجاري شهير وتصفيته بالتسوية وجرد البضاعة وتحديد دفعات بالمبالغ المتفق عليها، وسلمته والدته المحل شكلاً لكنها استولت عليه وتدخلت في تسيير العمل ورواتب الموظفين بصفتها المالك.

وأضافت المصادر أن الأم كانت تحصل على الإيراد دون أن تورد له المبالغ المقررة، ليلجأ الشاب للمحكمة ويقدم كشف حساب طالب من خلاله والدته بسداد 650 ألف ريال بحسب عكاظ.

وأشارت إلى أن الأم نفت ما تضمنته دعوى ابنها، مبينة أنها تقدمت في السابق ضده بدعوى عقوق وعرضت محضر صلح أجازته المحكمة سابقاً بأن يتنازل كل منهما عن دعواه ولا يقدم الابن دعوى حقوقية ضد والدته، لتعتبر المحكمة محضر الصلح حكماً صحيحاً وأسقطت الدعوى بعد أن أقره الشاب.