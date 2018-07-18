تفاصيل الوظائف الشاغرة بمعهد الادارة العامة

الرياض- الوئام:

أعلن معهد الإدارة العامة عن حاجته إلى تعيين مساعدي مدربين (معيدين ومعيدات) من خريجي وخريجات الجامعات للعمل في المعهد.

ومن ضمن الشروط: أن يكون حاصل درجة البكالوريوس (انتظام) وأن لا يكون​ قد مضى على تاريخ التخرج اكثر من سنتين وأن لا يقل المعدل التراكمي عن (3.75 من 5 ) أو ( 3 من 4 ) بتقدير جيد جدا أو أعلى.​

ان تكون درجة البكالوريوس الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم والإلمام باللغة الإنجليزية للمتقدمين في تخصص اللغة الإنجليزية حيث يشترط حصولهم على درجة (60) في اختبار (TOEFL iBT) أو درجة (5) في اختبار (IELTS).

أن لا يزيد العمر عن (27)سنة وأن لا يكون المتقدم من خريجي كليات التقنية أو خدمة المجتمع والالتزام بإكمال الدراسات العليا في الخارج حسب التخصص الذي يحدده المعهد لدرجتي الماجستير والدكتوراه بحسب الاحتياج و وفق ضوابط الابتعاث بالمعهد .

اجتياز المقابلة التخصصية والشخصية والالتزام بمقر التعيين الذي يحدده المعهد.​

ولمزيد من التفاصيل في الرابط أدناه :

https://www.ipa.edu.sa/Arabic/Careers/Pages/job_1439M.aspx