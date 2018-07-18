أحدث إصدار تجريبي من واتساب يدعم خاصية الملصقات

واشنطن- الوئام:

بعد مرور نحو شهرين من الآن ومنذ أن تم التأكيد رسمياً من قبل واتساب بأنها ستدمج خاصية الملصقات في تطبيقها، يُقدّم الآن أحدث إصدار تجريبي من التطبيق في أندرويد WhatsApp 2.18.218 معاينة هذه الميزة الجديدة.

وكما هو الحال مع ملفات GIF، تتوفر الملصقات الجديدة من خلال النقر على زر الرموز التعبيرية ثم الانتقال إلى القسم الفرعي الجديد الملصق.

حيث سيتمكن المستخدم من اختيار أي حزم ملصقات طالما تم تنزيلها وعندما نتحدث عن حزمة جديدة متاحة للتنزيل، سيتم إعلام مستخدمي WhatsApp بنقطة خضراء على زر “+”، حيث يمكن العثور على حزم الملصقات التي لم يتم تنزيلها بعد.

أيضا نظراً للطبيعة المشتركة لحزم الملصقات التي يتم تحديثها مع مرور الوقت، سيعرض تطبيق واتساب أيضاً زر تحديث بجوار حزم فردية كلما تم إجراء أي تعديلات على حزم.

من ناحية أخرى وعلى خطى ميزة وضع علامة مقروء الأخيرة للإشعارات، لم يتم بعد طرح ميزة الملصقات للمستخدمين في جميع أنحاء العالم ولا يوجد حاليًا أي تاريخ إصدار، لذلك ليس من الواضح ما المخطط الزمني الذي تستهدفه الخدمة.

ومع ذلك فإن هؤلاء الذين يستخدمون أحدث إصدار تجريبي أصبحوا الآن قادرين على الوصول إلى زر كتم الإشعار، والذي يتيح للمستخدمين كتم صوت الدردشات بشكل فردي من مركز الإشعارات دون الحاجة إلى فتح التطبيق.