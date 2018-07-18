طرح وظائف برواتب تتراوح بين 4500 و9 آلاف ريال

الرياض- الوئام:

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بمدينة الرياض، لقاءً للباحثين والباحثات عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” بالتعاون مع شركات: فواز الحكير وشركاؤه، والشايع الدولية، ولاند مارك العربية، والرنة، وذلك بطرح 400 فرصة وظيفية، وبأجور شهرية تتراوح بين 4500 و 9 آلاف ريال.

وقدم “هدف” بالتعاون مع شركات: فواز الحكير وشركاؤه، والشايع الدولية، ولاند مارك العربية، والرنة ، برامج تدريبية وتأهيلية وإرشادية للمتقدمين على الفرص الوظيفية، وذلك في إطار الشراكة مع القطاع الخاص على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ويأتي هذا النوع من اللقاءات امتداداً للقاءات توظيف سابقة عقدت في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.