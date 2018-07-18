التدريب التقني تطلق عدد من التخصصات الجديدة للبنات

الرياض- الوئام:

أكدت المشرفة العامة على قطاع البنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأستاذة أمل السهلي أنه يجري العمل على إطلاق مجموعة تخصصات جديدة في قطاع البنات، وتشمل التأمين، والتجارة الإلكترونية، والإرشاد السياحي، إضافة إلى إدارة الفعاليات، والصحة والسلامة المهنية، وتقنية الإلكترونيات، وتعتبر هذه التخصصات من ضمن مجموعة تخصصات تعمل عليها ادارة برامج عمل المرأة ومركز مسرعة المبادرات “كمل”.

وأوضحت السهلي انه سيعلن عن بدء التدريب على هذه البرامج خلال الفترة القادمة، وستحدد الكليات التي يبدأ تطبيق البرامج بها تباعاً بداء من الفصل الثاني للعام التدريبي القادم، حيث ستدعم هذه التخصصات كافة قطاعات العمل في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أطلقت هويتها الجديدة وتشمل العديد من البرامج والمبادرات من ضمنها إطلاق تخصصات جديدة تهدف لتطوير مفهوم التدريب التقني والمهني، وتوفير الكفاءات السعودية من الجنسين لسد حاجة سوق العمل، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.