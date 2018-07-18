شاهد: صور جديدة من قلب تركيا تفضح علاقة النظام القطري برعاة الإجرام

الرياض- الوئام:

أظهرت صور تم تداولها مؤخرا اثنين من المقربين من عدنان أوكتار المعروف باسم هارون يحي الذي اعتقلته قوات الأمن التركية خلال حملة أمنية الأسبوع الماضي في حفل الاستقبال الذي أقيم في القنصلية القطرية بمدينة إسطنبول التركية قبل أشهر.

وتظهر الصورة المنشورة على الصفحة الرسمية لأوكتار ويعود تاريخها إلى فبراير من العام الجاري مشاركة كلا من “ألكاس تشاكماك” و”أوغور أورمين” المنتميين لجماعة عدنان أوكتار في حفل الاستقبال نيابة عن أوكتار.

وتعكس الصور أيضا المحادثات الحميمية لرجال عدنان أوكتار مع مسؤولين من القنصلية ووزارة الخارجية القطرية.

واللافت في الصورة هو الحميمية في اللقاء الذي جمعهم بالقنصل القطري في إسطنبول خالد بن حمد السليطي ورئيس جامعة قطر الدكتور حسن رشيد الدرهم.

كما تظهر الصور أيضا محادثات لرجال أوكتار مع مترجم القنصلية القطرية والمسؤول الإداري بها خليل إبراهيم جنكيز بالإضافة إلى محادثات مع رجال أعمال قطريين.

تظهر الصور أيضا القنصل السياسي بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول ناثان ميلر وهو ينصت باهتمام إلى حديث رجال أوكتار عن مقترحاتهم لحل أزمة التطرف والإرهاب وجهوده لكشف التعصب والوجه المعاصر للإسلام بحسب تقرير لصحيفة زمان التركية.

جدير بالذكر أن أوكتار سبق وأن أعلن في كلمة له ضرورة مساندة قطر في أزمتها مع دول الخليج.

وتقدم حتى الآن 45 شخصًا بشكاوى لدى مديريات الأمن ضد عدنان أوكتار المعتقل بسبب عدد من التهم الموجهة إليه أبرزها النصب والابتزاز والدعارة والاعتداء الجنسي على الأطفال.

كما تبين أن هناك مشتكين من جنسيات 6 دول مختلفة؛ بينم قطريون تقدموا ببلاغات ضد عدنان أوكتار لدى سفارات بلادهم في تركيا.