طائرات النظام السوري تضرب ملجأً للنازحين السوريين 

دمشق- الوئام:

استهدفت طائرات مروحية تابعة للنظام السوري مدرسة تأوي نازحين سوريين في قرية عين التينة شرقي القنيطرة ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة آخرين بجروح.

وأكدت المؤسسات الطبية في تقرير وزع على وسائل الإعلام أن الطائرات الحربية التابعة النظام السوري استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين في ريف القنيطرة الشرقي ودرعا الشمالي، ما أسفر عن وقوع ضحايا وجرحى.

وأشارت المؤسسات إلى أن عدة براميل سقطت بمناطق متفرقة جنوب سوريا ولم يتم إحصاء الضحايا بسبب صعوبة التنقل من قبل فِرَق الدفاع المدني، والتي باتت مستهدفة من قِبل الطيران الحربي بشكل مباشر.

وأضافت المؤسسات في تقريرها الطبي أن أربع ضحايا مدنيين سقطوا في قَصْف بالبراميل استهدف بلدة العالية شمال درعا، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات في غارات جوية ضربت كلاً من مسحرة ونبع الصخر وعين الباشا وكوم الباشا بريف القنيطرة.