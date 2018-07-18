الإطاحة بعصابة ارتكبت 124 جريمة سطو على المحلات التجارية بالرياض

الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من ضبط تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص وهم ثلاثة مواطنين وباكستانيان وسوري وسوداني وذلك لتوفر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة مركبات واستخدامها في السطو على مراكز ومحلات تجارية وسرقة كيابل نحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وضٌبط في حوزتهم (٢٨٢) حبة كبتاجون وقد أقرّوا بارتكاب (١٢٤) جريمة سطو وسرقة وجرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في إطار المتابعة الأمنية لجرائم السرقات وتعقب مرتكبيها وذلك في ضوء التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال، فقد تم بتوفيق الله القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص (ثلاثة مواطنين وباكستانيان وسوري وسوداني).

وذلك لتوفر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة مركبات واستخدامها في السطو على مراكز ومحلات تجارية، وسرقة كيابل نحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء، وضٌبط في حوزتهم (٢٨٢) حبة كبتاجون

و (٢،٥) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وقد أقرّوا بارتكاب (١٢٤) جريمة سطو وسرقة ، وجرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره.