«35» جهة حكومية وخاصة تبحث حماية الممارسين الصحيين

الرياض- الوئام:

يبحث ممثلو 35 جهة حكومية وخاصة غداً (الخميس) سبل حماية الممارسين الصحيين من الاعتداء الجسدي أو اللفظي والحلول التي من شأنها الحد من ذلك ورفع مستوى الحماية ودعم الكوادر الطبية قانونياً في حالات الاعتداء وذلك في اللقاء الأول لتعزيز حماية الممارسين الصحيين الذي تنظمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في فرعها على طريق التخصصي بمشاركة عدد من المهتمين والمتخصصين في الشأن القانوني والأمني والصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد سعد القثامي، اللقاء يهدف إلى مناقشة الدوافع التي تقف خلف حالات الاعتداء على الممارسين الصحيين ووسائل رفع الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به الممارس الصحي في المجتمع، وما يمثله هذا الدور من قيمة إنسانية عالية، إلى جانب الطرق الكفيلة بالحد من هذه الاعتداءات ورفع مستوى الحماية في المنشآت الصحية.

وأضاف القثامي أن اللقاء يأتي امتداداً لجهود هيئة التخصصات الصحية لحماية الممارسين الصحيين من الاعتداء حيث أطلقت في وقت سابق خدمة الدعم القانوني للممارسين (تحمينا نحميك) التي تتكفل بجميع الجوانب القانونية والنظامية والمادية للدفاع عن الممارس الصحي تقديراً لدوره المهم في المجتمع.