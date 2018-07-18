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مع ارتفاع الدولار الأمريكي

الذهب ينخفض لأدنى مستوى في عام

الذهب ينخفض لأدنى مستوى في عام
weam.co/532308
الرياض- الوئام:

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عام اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بعد أن عززت التوقعات الاقتصادية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهات النظر التي تقول إن البنك المركزي الأمريكي يمضي على مسار زيادات مطردة لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1224.16 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة بلغ المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو تموز 2017 عند 1221.74 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.2 بالمئة إلى 1224.30 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم، وزاد لأعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين، بعد أن أعلن باول عن توقعات متفائلة للاقتصاد.

وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار ويدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى وهو ما يقلص الإقبال عليه.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 15.47 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ يوليو تموز الماضي عند 15.39 دولار للأوقية.

وخسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 807.50 دولار للأوقية وبلغ أقل مستوى في أسبوعين عند 804.75 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 911.90 دولار للأوقية.

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