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تمت تصفيته بالرصاص

العثور على معارض إيراني مقتولاً في العراق

العثور على معارض إيراني مقتولاً في العراق
weam.co/532309
كردستان العراق -الوئام:

صرح مسؤول بإقليم كردستان العراق، بأنه تم فجر اليوم الأربعاء العثور على جثة ناشط سياسي معارض للنظام الإيراني في حدود قضاء بنجوين الذي يبتعد عن مدينة السليمانية بمسافة 96 كيلومتراً.

ونقلت شبكة “رووداو” الإعلامية عن قائم مقام قضاء بنجوين زانا عبد الرحمن القول إن القوات الأمنية عثرت على جثة إقبال مورادي في منطقة كَوري بنجوين.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الجثة كانت عليها آثار 3 طلقات، مضيفاً أن القوات الأمنية بدأت بالتحقيقات اللازمة بشأن الحادث.
ويشار إلى أن إقبال مورادي كان ناشطاً في مجال حقوق الإنسان بكردستان إيران ووالد معتقل سياسي يقبع في سجون النظام الإيراني.

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