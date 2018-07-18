العمل: 551 مخالفة في منافذ تأجير السيارات

الرياض- الوئام:

نفذت فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، 15,595 ألف جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، للتحقق من امتثالها للتوطين.

وأسفرت الزيارات الميدانية، عن التزام 14,301 منشأة لقرار توطين منافذ تأجير السيارات وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، فيما بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة نحو 450 منشأة.

وأصدرت الفرق الميدانية، إنذارات لعدد من المكاتب المخالفة,وذلك بواقع 615 إنذاراً، في حين بلغ عدد إجمالي المخالفات المضبوطة 551 مخالفة.

ودخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب لعام 1439، فيما تضمنت المهن المشمولة بقرار التوطين: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد دعت عملائها إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق «معا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.