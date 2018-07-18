عبدالملك الحوثي يعرض رسمياً تسليم ميناء الحديدة

باريس- الوئام:

أعلن زعيم الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، عبدالملك الحوثي، استعداده لتسليم السيطرة على مرفأ الحديدة الرئيسي إلى الأمم المتحدة، إذا ما أوقفت القوات الموالية للحكومة الشرعية هجومها، وذلك عقب هزائمه المتتالية في المحافظة.

وذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية أن زعيم الحوثيين أبدى استعداده لتسليم السيطرة على مرفأ الحديدة الرئيسي إلى الأمم المتحدة، إذا ما أوقفت القوات الموالية للحكومة هجومها.

وجدد زعيم المليشيات الانقلابية عرضاً لمبادرته بشأن ميناء الحديدة، يقوم على انسحابه من الحديدة وتسليم إدارة مينائها الاستراتيجي للأمم المتحدة مقابل وقف الجيش اليمني، والتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن عملياته على المدينة.

وتزامنت تصريحات الحوثي مع انتصارات كبيرة وحاسمة في محافظة الحديدة حققتها القوات اليمنية، خاصة بعد استكمال تحرير مديرية التحيتا والتقدم نحو مديرية الزبيد، والاستعداد لشن عملية إنزال بحري وجوي قريباً لتحرير المدينة كاملة.