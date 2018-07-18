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التركيب خلال شهرين

السعودية للكهرباء توقع عقد تركيب 2.5 مليون عداد ذكي

السعودية للكهرباء توقع عقد تركيب 2.5 مليون عداد ذكي
weam.co/532313
الرياض- الوئام:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم  إرساء عقد تركيب العدادات الذكية على إحدى الشركات الوطنية، التي ستبدأ عملية التركيب للمشتركين خلال الشهرين المقبلين، مُشيرة إلى أنه سيتم تركيب (2.5) مليون عداد إلكتروني ذكي خلال الثلاث سنوات المقبلة، وذلك كمرحلة أولى.

أفادت السعودية للكهرباء أن جميع العدادات ستستكمل خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك ضمن جهودها لرفع موثوقية شبكات التوزيع والوصول إلى أعلى درجات الدقة في الاستهلاك، وتطوير جودة الخدمة، وتحسين رضا العملاء، والاستخدام الأمثل للموارد المالية.

وأوضحت الشركة أن تركيب العدادات الذكية سيشمل جميع المشتركين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة، في ظل توجه الشركة نحو التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالشبكات والعدادات الذكية، والذي يهدف أيضاً لحماية أنظمة الشبكة الكهربائية من الهجمات والاختراقات الالكترونية، وكذلك المساهمة في الاستخدام الأمثل للطاقة.

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