وزير الحج يدشن منصة وبرنامج خاص للترحيب بضيوف الرحمن

جدة - حجب العصيمي - الوئام:

دشن فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة، مساء اليوم، برنامج ومنصة خاصة للترحيب بالحجاج القادمين لأداء مناسك حج هذا العام (1439هـ)، في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لتأكيد حرص “الفرع” على تنفيذ برامج حديثة ومبتكرة لاستقبالهم والترحيب بهم.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس مروان بن حسني المرواني، المدير العام لفرع “الوزارة” بمحافظة جدة قائلاً: تم الإعداد لهذا البرنامج الخاص بالترحيب بضيوف الرحمن، والذي يعتبر ضمن المبادرات الجديدة لفرع “الوزارة” بمحافظة جدة، للترحيب بهم منذ وصولهم، وقبل انتقالهم إلى مساكنهم، وقد أطلق عليه مسمى “اشتاقت لكم مكة”، ليتجسد على أرض الواقع بمجمع صالات الحج والعمرة بالمطار.

وأوضح أن البرنامج عبارة عن “منصة ومعرض مصاحب لها، ليتم الترحيب بالحجاج فيهما، بهدف إعطاء انطباع إيجابي وجيد لدى الحجاج، وذلك بحسن استقبالهم ومعاملتهم المعاملة التي تعكس القيم العربية والإسلامية الأصيلة في الضيافة، من اللحظة التي يصلون فيها إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم لها، ليحملوا معهم أجمل الذكريات عن إنسان هذا البلد المضياف “.

ونوه بأنه “تم اختيار عدد من الشباب والشابات وتدريبهم للقيام بهذه المهمة بشكل احترافي، وبأسلوب مليء بالفرحة والود، ومزدان بالورد والعطر وبعض الهدايا وبالابتسامة وبكل بشاشة وترحاب وطلاقة وجه، وبالأناشيد الدينية والمجسات التراثية الحجازية، وبماء زمزم والتمر والحلوى وباقات الورد، وببعض الأهازيج التي تعكس التراث السعودي الأصيل”.

وفي ختام تصريحه، أكد المهندس مروان السليماني أن “الفرع” بصدد تقديم المزيد من المبادرات الجديدة وتنفيذها على أرض الواقع وفي ميادين العمل المختلفة، والتي تهدف للارتقاء بالخدمات التي يتشرف بتقديمها لضيوف الرحمن في محافظة جدة، وتقديمها بأسلوب عصري وفي قالب مبتكر، لتحقيق تطلعات المسؤولين، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، والمساهمة كذلك في توجه “الوزارة” للتحول الجذري، والانتقال من خدمة الحاج والمعتمر إلى صناعة الضيافة، ولتقدم بمهنية عالية وبكل احترافية.

جاء البرنامج برعاية وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وحضور سعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة وعدد من المسؤولين وحشد من وسائل الإعلام والإعلاميين.