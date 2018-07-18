«سمت للدراسات» يطلق وحدة متخصصة في دراسة الشأن التركي

الرياض- الوئام:

أطلق مركز سمت للدراسات وحدة متخصصة تعنى في دراسة الشأن التركي ومستجداته، وتأتي هذه الوحدة امتدادا لاهتمام المركز بتقديم الدراسات والتحليلات في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط بشكل خاص، ورصد التطورات والمتغيرات محليا وإقليميا ودوليا، في سياق استقراء المستقبل والتنبؤ بالاحتمالات والتحديات وتقديم الحلول لمواجهتها.

وتعمل الوحدة على رصد وتحليل ودراسة المستجدات على الساحة التركية وانعكاساتها على العلاقات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استشراف المستقبل في ضوء الأحداث الجارية، وقراءة المشهد التركي بعمق في علاقاته مع العالم الخارجي بشكل عام، والعلاقات العربية التركية بشكل خاص.

ونشر مركز سمت خلال الفترة الماضية أكثر من 30 مادة باللغتين العربية والإنجليزية ما بين دراسات وتحليلات وترجمات ومواد معلوماتية تستشرف مستقبل السياسات التركية والاقتصاد التركي، وتسلط الضوء على بعض الظواهر الاجتماعية.

وتناولت الوحدة عددا من الموضوعات الهامة، ومنها: كيف تعمل تركيا على استعادة الإمبراطورية العثمانية؟، وتزايد الإلحاد في تركيا، وجرائم أردوغان في عفرين، والذئاب الرمادية بتركيا.. هل ستكون الوجه الآخر للحرس الثوري الإيراني؟!، وجرائم العثمانيين ضد الإنسانية، والعلاقات التركية الإسرائيلية غير المعلنة، وغيرها.

ويضم المركز عددا من الوحدات المتخصصة الأخرى وهي وحدة الدراسات السياسية، ووحدة الدراسات الاجتماعية، ووحدة الرصد والمتابعة، ووحدة الدراسات الاقتصادية، ووحدة المعلومات، ووحدة الترجمات، ووحدة مراجعات الكتب، واستطلاعات الرأي.

تجدر الإشارة إلى أن مركز سمت للدراسات مركز مستقل يُعنى بدراسة المستجدات والتطورات والأحداث في المنطقة، ويأتي كثمرة خبرة ممتدة لعدد من الباحثين والمستشارين في الشؤون السياسية والإعلامية والفكرية والعلاقات الدولية.