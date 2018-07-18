إنقاذ حياة مريضة تعاني من انسداد حاد بالأمعاء في عرعر

عرعر ـ محمد السويهري ـ الوئام:

تمكن فريق طبي في مستشفى عرعر المركزي من إنقاذ حياة مريضه كانت تعاني من انسداد حاد بالأمعاء الدقيقة، بعد (11) يوما من إجراء عمليه للسمنة (خارج المملكة).

وكانت المريضة تشكو من حالة إعياء شديد بسبب القيء المستمر و الجفاف وارتفاع حموضة الدم والألم الشديد في البطن، وتم إجراء الفحص الإكلينيكي لها والفحوصات الطبية المطلوبة بصورة عاجلة، إضافة إلى التصوير الإشعاعي بإستخدام أشعة إكس و الأشعة المقطعية التي أظهرت انسداد حاد في قطاع الأمعاء الدقيقة المتجه من الإثني عشر إلى المعدة.

وتم إجراء عملية عاجلة على الفور للوقوف على مكان الانسداد، حيث تم تحويل مسار الأمعاء ليتم توصيل الجزء الذي به انسداد من الأمعاء بالجزء الآخر القادم من المعدة، في عملية أستغرقت ساعتين و تحسنت حالة المريضة بعدها، وتماثلت للشفاء التام.