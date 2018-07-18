لهذا السبب.. تغريم غوغل 4.3 مليار دولار

متابعات - الوئام:

تنوي المفوضية الأوروبية فرض غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار يورو الأربعاء على مجموعة غوغل الأميركية بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وأعلنت المفوضية الاوروبية أن “المفوضة الأوروبية للمنافسة مارغريتي فيستاغر ستعقد مؤتمرا صحافي في

قضية مكافحة الاحتكار هذه عند الساعة 11,00 بتوقيت جرينتش في بروكسل”.

ولم تذكر المفوضية أي تفاصيل إضافية، لكن مصادر عدة أكدت أنها ستتحدث عن قضية أندرويد.

وهذه العقوبة المالية بحق المجموعة المتهمة باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية “أندرويد” من أجل تكريس تفوق تطبيقاتها وخصوصا محركها للبحث على الإنترنت.

ويتجاوز هذا المبلغ الرقم القياسي السابق للعقوبات التي سجلت ضد غوغل أيضا، وكان قدره 2,45 مليار يورو بتهمة استغلال موقعها المهيمن في البحث الالكتروني عبر تغليب أداتها لمقارنة الأسعار “غوغل شوبينغ” على حساب خدمات منافسة له.