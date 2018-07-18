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تفقد بيت نصيف

وفد الحركة الدولية للصليب الأحمر يزور المنطقة التاريخية بجدة

وفد الحركة الدولية للصليب الأحمر يزور المنطقة التاريخية بجدة
weam.co/532326
جدة - هاني الثبيتي - الوئام:

زار وفد الحركة الدولية للصليب الأحمر مع المتطوعين والمتطوعات بمرافقة مدير التطوع بالمركز العام الأستاذ منير ناقرو لبيت نصيف الأثري في المنطقة التاريخية بمحافظة جدة.

وأوضح عبد الله أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة، أنه كان في استقبال الوفد المهندس سامي نوار مستشار أمين أمانة محافظة جدة بالمنطقة التاريخية.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن الوفد اطلع على تقسيمات بيت نصيف من الداخل، وقام بالإطلاع أيضا على الإطلالة من أعلى المبنى على الجوار للمنطقة التاريخية.

وتابع: بعد ذلك، زار الوفد النموذج المحاكي للبيت الحجازي المصغر في مؤسسة قلب جدة للإعمال والتجهيزات التراثية، حيث كان في استقبالهم المستشارة داليا العبدلي، التي لم تأل جهدا للشرح والتوضيح للزوار عن طبيعة المكان التراثي.

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