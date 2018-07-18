ارتفاع إنتاج السعودية من النفط وزيادة مخزونات الخام

متابعات - الوئام:

ارتفع إنتاج السعودية من الخام 0.162 مليون برميل على أساس شهري إلى 10.030 مليون برميل في مايو. بحسب “رويترز”.

كما زادت مخزونات الخام السعودية 0.942 مليون برميل إلى 235.37 مليون برميل في مايو، وارتفع استهلاك الخام بالمصافي السعودية 0.403 مليون برميل إلى 2.603 مليون برميل في مايو.

وارتفع معدل الحرق المباشر للخام بالسعودية 24 ألف برميل في مايو إلى 412 ألف برميل.

كما تراجعت صادرات السعودية من الخام إلى 6.984 مليون برميل في مايو، من 7.312 مليون برميل في أبريل.

وزادت صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.222 مليون برميل إلى 1.886 مليون برميل في مايو.

وارتفع أيضا الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.472 مليون برميل إلى 2.512 مليون برميل في مايو.