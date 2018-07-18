العمل والتنمية تطرح مسودة لائحة نظام الضمان الاجتماعي أمام المهتمين

واس - الوئام:

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، الهادفة إلى مساعدة المستفيدين ليكونوا منتجين ومستقلين، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل للاندماج في سوق العمل، حيث طرحت مسودة اللائحة على بوابة المشاركة المجتمعية “معًا للقرار”، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.

وقام فريق العمل بتطوير اللائحة التنفيذية للنظام الحالي بناء على دراسة الوضع الحالي للائحة التنفيذية ليتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتمكين مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

ويأتي طرح الوزارة لمسودة القرار الوزاري للائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي حرصًا منها على الاستماع للآراء كافة التي من شأنها تحسين المشروع، حيث دعت الوزارة للاطلاع على المسودة عبر الرابط: http://qarar.ma3an.gov.sa/a/ideas/recent/campaigns/22510?sortBy=date&direction=up.

وبوابة “معًا للقرار”، هي إحدى خدمات بوابة معًا المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة، لتحسين حوكمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسساتها الشقيقة، وتطوير خدماتهم.