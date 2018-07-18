الطرد وعقوبات صارمة لـ«خليجيين» استعرضوا بمركباتهم بسلطنة عُمان 

مسقط- الوئام:

عاقبت محكمة صلالة الابتدائية في سلطنة عمان 4 متهمين من إحدى الجنسيات الخليجية، بالسجن 3 أشهر مع إلزامهم بالخدمة العامة وهي أعمال الزراعة والتشجير مدة 4 ساعات في اليوم وغرامة مالية قدرها 500 ريال عماني (1,300 دولار) إثر قيامهم بالاستعراض بمركباتهم في محافظة ظفار.

كما قضت المحكمة بمصادرة المركبات وطرد المدانين من البلاد بعد قضاء المحكومية ومنعهم من دخول السلطنة مدة 3 سنوات وذلك وفق إذاعة “أثير” المحلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر أحد المدانين، وهو يستعرض بمركبته فوق مرج أخضر ما تسبب بتلفيات وأضرار فيه.

فيما كشف مصدر أن المدانين داخل الحبس منذ إلقاء القبض عليهم، وتمت إحالتهم للادعاء العام.

وبين أن تطبيق العقوبة المجتمعية سيتم بالإشراف من الادعاء العام والتنسيق مع الشرطة العمانية وجهات منوطة بهذه الخدمة، مثل بلدية ظفار.