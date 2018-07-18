أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

متابعات - الوئام:

وصل وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم (الأربعاء)، دولة الكويت، في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت.

كما التقى الجبير، خلال زيارته، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للكويت، تأتي في إطار التشاور الدائم والمستمر بين البلدين.

وأضاف الجارالله، فى تصريحات للصحفيين الثلاثاء، إن زيارة الجبير ستتضمن التوقيع على صيغة محضر مجلس التنسيق السعودي – الكويتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأوضح أن الاتفاق هو رافد مهم لتعزيز العلاقات بين البلدين، وكذلك بين دول مجلس التعاون الخليجى، نافيا أن تكون هذه الزيارة للتباحث حول موضوع المنطقة النفطية المقسومة بين البلدين.