استقالة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقوى 2021

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استقال فين لانانا من منصبه كرئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لألعاب القوى 2021 في ولاية أوريجون الأمريكية وقال إنه يريد أن يكرس المزيد من وقته للتركيز على مستقبل الرياضة في الولايات المتحدة.

وبعدما لعب لانانا دورا أساسيا في إقامة بطولات مهمة في يوجين وبورتلاند اضطر إلى الحصول على عطلة من منصبه كرئيس للاتحاد الأمريكي لألعاب القوى في فبراير شباط مع تحقيق وزارة العدل في ملف استضافة بطولة العالم 2021.

وأشارت صحيفة يوجين ريجيستر-جارد إلى أن لانانا نفى أن تكون استقالته بسبب تحقيقات وزارة العدل.

وقال لانانا في خطاب إلى اللجنة المنظمة أوريجون 21 إنه كان يفكر في كيفية المساعدة على نمو الرياضة حيث تستعد أمريكا لاستضافة بطولة العالم وأولمبياد 2028 في لوس أنجليس.

وأضاف “من أجل تدعيم جهودي والاستفادة من هذه اللحظة فإنني أستقيل من منصبي كرئيس منظمة تراكتاون واللجنة المنظمة أوريجون 21.

“مع وجود العمل اليومي في تراكتاون وأوريجون 21 في أيد أمينة لا يوجد أفضل من الوقت الحالي لنقل تركيزي على مستقبل ألعاب القوى”.

وقال لانانا إن مايكل رايلي الرئيس التنفيذي سيقود منظمة تراكتاون، وهي منظمة خيرية أسسها لانانا لتنظيم بطولات كبرى في أوريجون، فيما تم التعاقد مع كاثي هيرمان لتكون المدير التنفيذي المؤقت لأوريجون 21.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى إنه سيعقد اجتماعا مع رايلي وهيرمان هذا الأسبوع لتوضيح المسؤوليات خلال الاستعداد للبطولة.

وأضاف “نحن نعمل معهما على تبسيط وتوحيد إدارة الأمور للتأكيد على أن المسؤوليات واضحة من جميع النواحي في إطار تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2021”.

وتابع “سنواصل المباحثات هذا الأسبوع ونتطلع إلى زيارتنا المقبلة في وقت لاحق هذا العام”.

وتحت قيادة لانانا حصلت أوريجون في 2015 على حق استضافة بطولة العالم 2021 بدون منافسة.