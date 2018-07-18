هيئة الأمر بالمعروف تستعد لموسم الحج هذا العام

مكة - حجب العصيمي - الوئام:

عقد الشيخ فؤاد بن سعود العمري، مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة وعضو لجنة الحج العليا، اجتماعا، مع أمين عام وحدة الحج بالرئاسة العامة الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، ورئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية الشيخ حسين بن زيد التميمي، وعدد من مسؤولي الرئاسة العامة، مطلع الأسبوع الجاري، لبحث أبرز الموضوعات المهمة لمشاركة الرئاسة العامة الميدانية والتوعوية في حج هذا العام عبر مراكزها التوجيهية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتضمن الاجتماع التأكيد على أهمية إقامة البرامج التدريبية للأعضاء الميدانيين الذين يقومون بتوجيه وتوعية الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدورات متخصصة في مهارات التعامل مع الحجاج والمعتمرين وغيرها من البرامج المتخصصة لرفع كفاءة المشاركين في لجان الحج.

وأكد الشيخ بلعوص إلتزام جميع منسوبي الرئاسة العاملين في موسم الحج بإرشادات الدليل الإجرائي المتضمن كيفية التعامل مع الحجاج وأنظمة وتعليمات متعلقة بمهام أعضاء الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدور الذي يقدمونه في موسم الحج.

سبق الاجتماع قيام فضيلة أمين وحدة الحج الشيخ أحمد بلعوص وفضيلة رئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية الشيخ التميمي بجولة ميدانية للوقوف على آخر الاستعدادات وجاهزية مقر الرئاسة العامة بمجمع الدوائر الحكومية في الحج بمكة المكرمة والمراكز التوجيهية، استعداداً للمشاركة ضمن أجهزة الدولة في الحج.

تأتي هذه الجولات والاجتماعات في إطار توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الساعية لتحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لإظهار الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات لأداء شعيرة الحج في طمأنينة وسكينة وأمن بإذن الله تعالى.