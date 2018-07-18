“التجارة والاستثمار”: إغلاق فرع مخرج 16

الرياض - الوئام:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن إغلاق فرعها في شارع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (مخرج 16 ) بمدينة الرياض اعتبارا من نهاية دوام يوم الخميس 6/11/1439هـ الموافق 19 يوليو 2018، كما أعلنت ترحيبها باستقبال عملائها في حينه في مركزي خدمات العملاء شمال الرياض (مخرج 6) و جنوب الرياض مخرج (25).

وتطبق مراكز خدمة العملاء مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل محفزة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وقد تم تخصيص منطقة للخدمة الذاتية، وتعد مراكز خدمات العملاء نتاجا لإحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والمرتكز على تطوير تجربة العميل من خلال دعم قنوات التواصل مع العملاء ومجتمع الأعمال.

وتوفر مراكز خدمات العملاء كافة خدمات تقدمها الوزارة لعملائها مثل : خدمات السجل التجاري والاسماء التجارية والعلامات التجارية وخدمات الشركات، والوكالات التجارية، وتصاريح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما تشمل الخدمات المقدمة توثيق العقود، وشهادة المنشأ، والمهن الاستشارية، والدعم الفني وغيرها من الخدمات.