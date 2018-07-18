خلاف بين مصريين على “البطاقة الشخصية الإيطالية” ينتهي باحتراق أحدهما

متابعات - الوئام:

في واقعة غريبة، أقدم مواطن مصري يدعى “أيمن م. أ. ح.”، على إشعال النار في نفسه، بوسط أحد الشوارع بمدينة ميلانو “via zara”.

وكشفت مصادر مصرية حكومية ملابسات إقدام المواطن على فعله، حيث اتضح أن هناك خلافا ماديا بينه ومواطن مصري آخر من محافظة الفيوم، فضلا عن صاحب محل جزارة نتج عنه أن قام الأول بتكسير زجاج المحل الأحد الماضي، ثم عاد ونشب الخلاف في اليوم التالي، وحاول الأول الاعتداء على صاحب المحل وأشعل النار بالمحل، وعندما فشل ذهب بعيدا وأشعل النار في نفسه أمام البوليس الإيطالي والمارة.

وأوضح أن سبب الخلاف في الأساس هو أن الطرفين اتفقا على أن يسمح صاحب المحل للأول بعمل البطاقة الشخصية الإيطالية على عنوان سكن صاحب المحل مقابل مبلغ وعند التنفيذ اختلفا.

وذكر عزت عمران، المستشار العمالي بالقنصلية المصرية في ميلانو، أن المواطن نقل إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان الحادث “النجواردة”. مضيفا أن “النيابة الإيطالية أصدرت قرارا بمنع الزيارة، وتم التواصل مع إدارة المستشفى للاطمئنان على حالته وإبلاغنا أنه من مواليد 14 يونيو 1989 بمحافظة الفيوم”.