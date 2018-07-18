“أرامكو” تدرس الاستحواذ على حصة في “سابك”

وكالات - الوئام:

كشفت مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية دعت بنوكا لتقديم عروض لدور استشاري في استحواذ محتمل على حصة استراتيجية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). بحسب “رويترز”.

ونقلت الوكالة، عن المصدرين، قولهما إن “شركة النفط العملاقة، التي من المنتظر أن تصدر طرحا عاما أوليا والتي تتوسع في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، أصدرت الدعوة الشهر الماضي”.

وتعد “سابك”، المدرجة في البورصة السعودية، هي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، ومملوكة بنسبة 70 بالمئة لصندوق الاستثمارات العامة، أكبر صندوق سيادي للثروة في المملكة. ويبلغ رأس المال السوقي للشركة 385.2 مليار ريال سعودي (102.7 مليار دولار).

وقالت المصادر إن العملية في مراحلها الأولى وإن أرامكو قد تقرر أو لا تقرر المضي قدما في الصفقة.

ولم ترد أرامكو وسابك على الفور على طلبات من رويترز للتعقيب.