لامبورجيني تستدعي نحو 7000 سيارة بسبب عيب

وكالات - الوئام:

استدعت شركة لامبورجيني 6893 سيارة رياضية إلى مصانعها بسبب عيب فني يؤدي إلى توقف المحرك أثناء السير.

وقال متحدث باسم الشركة المملوكة لأودي الألمانية، اليوم الأربعاء، إنه بسبب حساب خاطئ في الإمداد بالوقود، فإن من الممكن للمحرك أن يتوقف أثناء السير على سرعات منخفضة أو على الوضع المحايد.

وأضاف المتحدث أن آلية مؤازرة التوجيه (السيرفو) ومعزز قوة المكابح لا يعملان عند توقف حركة المحرك، ولفت المتحدث إلى أنه لم يتم الإعلان عن وقوع حوادث بسبب هذا العيب.

وحسب ما أعلنته لامبورجيني ، فإن قرار الاستدعاء يسري في كل أنحاء العالم على سيارات رياضية موديل افنتادور وفينينو وسينتيناريو إنتاج الفترة بين 2012 حتى 2018، ونوهت الشركة إلى أنها أخطرت مالكي هذه

السيارات.

وأوضحت أن تحديث برنامج الإمداد بالوقود سيستغرق ساعة واحدة.

كانت لامبورجيني باعت في العام الماضي 3815 سيارة رياضية، معظمها في الولايات المتحدة، وبلغت قيمة مبيعات هذه السيارات نحو مليار يورو.

ويعمل في مصنع لامبورجيني في سانت اجاتا بولونيز، 1500 عامل.

وطرحت لامبورجيني في الوقت الراهن في الأسواق السيارة (أوروس)، وهي أول سيارة رياضية متعددة الأغراض لشركة لامبورجيني.