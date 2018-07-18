توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة والكويت

واس - الوئام:

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وعقدت جلسة مشاورات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك وقع وزير الخارجية ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت على محضر إنشاء مجلس تنسيقي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة.

وأقام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت مأدبة غداء تكريماً لمعالي وزير الخارجية والوفد المرافق له.

حضر جلسة المشاورات ومراسم التوقيع الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير إدارة شبه الجزيرة العربية بوزارة الخارجية الوزير المفوض منصور الزير ، ومدير إارة اللقاءات واللجان التنسيقية بوزارة الخارجية الوزير المفوض أحمد العبدلي.