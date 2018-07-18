بالأرقام ..تعليم الطائف يعتمد حركة النقل الداخلي لـ1947 معلما ومعلمة

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال مبارك اللهيبي ،حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات بالمحافظة للعام الدراسي المقبل ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ. بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية بنين وبنات، الاستاذ فهاد الذويبي والاستاذة مها الزايدي، ومدير إدارة شؤون المعلمين محمد السواط وفريق العمل في شؤون المعلمين (بنين وبنات) وبعض مديري الادارات (بنين وبنات)

وهنأ ” اللهيبي ” المعلمين والمعلمات الذين تحققت رغباتهم بالنقل الداخلي ، مثمناً الجهود الكبيرة التي قام بها منسوبي ومنسوبات قسم شؤون المعلمين طيلة الفترة السابقة في إعداد الحركة وفقاً للضوابط والمعايير والمفاضلات المعتمدة من الوزارة والتي اتسمت بالدقة والشفافية ، متمنياً أن تحقق الحركة مزيداً من الاستقرار والعطاء.

و أوضح ” اللهيبي ” بأن العدد الإجمالي للمتقدمين للنقل الداخلي هذا العام بلغ 1947 معلما ومعلمة

وأضاف : تقدم للحركة 2857 معلماً، تحقق النقل لـ 1017 معلماً منهم ، وبنسبة 35.5 في المئة، فيما تقدم للحركة 2860 معلمة ، تحقق النقل لـ 930معلمة ، بنسبة 32.5 في المئة، مشيراً إلى إنه يمكن للمعلمين والمعلمات الدخول على حساباتهم في نور للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال الرابط التالي:

وقال إنه يمكن للمعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات على نتيجة حركة النقل الداخلي، الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور “أيقونة التظلم”، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحركة، وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك التظلم واتخاذ الإجراء اللازم.

وأكد اللهيبي بأنه سيتم نشر أسماء المشمولين والمشمولات بحركة النقل الداخلي لهذا العام على موقع الادارة من مبدأ الشفافية والوضوح في العمل .