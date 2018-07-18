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بعد العقوبات الأمريكية

إيران تصر على التصعيد .. وتنشئ مصنعا لأجزاء في أجهزة الطرد المركزي

إيران تصر على التصعيد .. وتنشئ مصنعا لأجزاء في أجهزة الطرد المركزي
weam.co/532383
الوئام-متابعات

في تصعيد جديد وإصرار على موقفها أمام الولايات المتحدة الأمريكية و معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية انشأت إيران مصنعا لأجزاء الدوران اللازمة لأجهزة الطرد المركزي المختصة في تخصيب اليورانيوم.

و قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأربعاء إن إيران بنت مصنعا لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا، في تصعيد لمواجهة مع واشنطن بشأن نشاطها النووي.
وجاء الإعلان بعد شهر من قول زعيم نظام الملالي خامنئي إنه أصدر توجيهات للهيئات المعنية بأن تستعد لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

 

 

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