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حسب رويترز

إلتزام أوبك والمنتجين خارجها بتخفيضات انتاج النفط تراجع إلى 120% في يونيو

إلتزام أوبك والمنتجين خارجها بتخفيضات انتاج النفط تراجع إلى 120% في يونيو
weam.co/532388
الوئام-متابعات

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها إن إلتزام منظمة أوبك والمنتجين المتحالفين معها بتخفيضات انتاج النفط تراجع إلى حوالي 120% في يونيو من 147% في مايو/.

وفي اجتماع في نهاية يونيو، اتفقت أوبك ومنتجون للنفط غير أعضاء بالمنظمة على السماح لمستوى الالتزام بالتخفيضات الانتاجية بأن يتراجع إلى 100%.

ويهدف هذا التحرك إلى إضافة المزيد من الإمدادات إلى السوق وخفض الضغوط الصعودية على أسعار النفط بعد تعطلات غير متوقعة في فنزويلا وليبيا دفعت التقيد بالتخفيضات الانتاجية إلى مستويات قياسية مرتفعة.

وقالت السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، إنها بدأت استعدادات لزيادة في الانتاج حتى قبل اجتماع يونيو/حزيران وأشارت بيانات من روسيا أيضا إلى زيادة في الانتاج في ذلك الشهر.

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