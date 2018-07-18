مصر .. هيئة قناة السويس تكشف ملابسات حادث تصادم بين 5 سفن

الوئام-متابعات

أعلن الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس المصرية، انتظام حركة الملاحة الدولية بقناة السويس، نافيًا تأثرها بحادث وقع في المجرى الملاحي قبل أيام.

وقال ربيع في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن حادث التصادم الذي وقع يوم الأحد الماضي بين 5 سفن بالقطاع الجنوبي للقناة يعد حادثاً عابرًا ولم ينجم عنه أية خسائر.

وأوضح ربيع أنه تم سحب السفن المعطلة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات المرة، مشددًا على أن قناة السويس هي المجرى الملاحي الأكثر أمناً بين طرق الملاحة البحرية.

وكشف نائب رئيس الهيئة الفريق ربيع عن أن 50 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن عبرت قناة السويس اليوم الأربعاء.

وكان حادث تصادم وقع في القطاع الجنوبي لقناة السويس الأحد نتج عن حدوث عطل في محركات سفينة الحاويات AENEAS والتي ترفع علم هونج كونج، ما تسبب في اصطدام ثلاث ناقلات سائبة سفينة الصب القبرصية PANAMAX ALEXANDER، وسفينة الصب SAKIZAYA KALON التي ترفع علم تايوان وسفينة الصب OSIOS DAVID والتي ترفع علم جزر المارشال، والتي لم تتمكن من التوقف أو المناورة.

وقالت مصادر ملاحية بقناة السويس إن السفن “NYK ORPHEUS وPANAMAX ALEXANDER وOSIOS DAVID وSAKIZAYA KALO، لا تزال ترسو في منطقة البحيرات المرة.

واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس بعد قطر السفن المعطلة إلى أماكن الانتظار.