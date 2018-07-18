«صحة الباحة» تكشف ملابسات فيديو الطفلة المنومة بإحدى المستشفيات

الباحة -الوئام- عائض ال ركبان:

أوضحت الشئون الصحية بالباحة تفاصيل الوضع الصحي لأحد الأطفال المنومين في مستشفى الملك فهد بالباحة،وهي طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بعد تداول فيديو لها على مواقع التواصل

وقالت إدارة الشؤون الصحية في بيان لها : اشارة الى ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا حول الوضع الصحي لآحد الآطفال المنومين في مستشفى الملك فهد بالباحة والحالة الصحية لها نود إيضاح ان الحالة هي لطفلة تبلغ من العمر ستة سنوات تنومت يوم السبت 1 /11 / 1439 في مستشفى المخواة العام.

وكانت تعانى من التهاب باللوزتين وارتفاع شديد فى درجة الحرارة والطفلة من الأساس تعاني من مرض الآنيميا المنجلية وتم متابعة الحالة بواسطة الأخصائيين وكانت الحالة مستقرة مع التدخل الطبي المعتاد لمثل هذه الحالات وفي اليوم التالى من التنويم الساعة السادسة مساء عانت المريضة من قئ و هبوط بالضغط واغماء.

وقد تم مباشرة تدخل فرق الإسعاف السريع الذي يتكون من أخصائي الأطفال والتخدير واستشارى التخدير و عمل الإسعافات اللازمة وتحويل المريضة إلى مستشفى الملك فهد بالباحة مباشرة وبوقت قياسي علما بان الحالة الان متنومة بمستشفى الملك فهد بقسم العناية الخاصة في حالة حرجة ويقدم لها الخدمة الطبية كاملة .