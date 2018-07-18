رسمياً: قائد النصر السابق حسين عبدالغني يوقع لنادي أحد

الرياض- الوئام:

وقعت إدارة نادي أحد مساء اليوم مع الدولي حسين عبدالغني عقد احترافيا يمتد حتى نهاية 2020 في مقر النادي بحضور سعود الحربي رئيس النادي وفيصل الصاعدي مدير الإحتراف وألتزم عبدالغني بتقديم المستوى الذي يقنع الجماهير الأحدية مشيرا إلى تلقيه عدة عروض من داخل وخارج المملكة الا انه فضل عرض نادي أحد لكثير من الأمور التي يرى انها مناسبة له كلاعب.

من جانبه أكد سعود الحربي رئيس النادي بان يكون عقد عبدالغني مستمر حتى اعتزاله الذي سيكون باذن الله مقرون ببطولة يحققها مع الفريق .

وأعقب الموتمر الصحفي التوقيع مع اللاعب معتز تمبكتي القادم من الفيحاء بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم وتمنى اللاعب ان يوفق في خدمة ناديه الجديد.