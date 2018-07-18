التعليم تصدر تعميماً للجامعات بخصوص برامج التعليم الموازي لجميع المراحل و التخصصات

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أوقفت وزارة التعليم جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائيا لجميع المراحل التعليمية دبلوم، وتجسير، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه) وفي جميع التخصصات بلا استثناء،

جاء ذلك في تعميم وجهه وزير التعليم لجميع مديري الجامعات حصلت “الوئام “على نسخة منه .