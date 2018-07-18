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ولا رسوم على البكالوريوس

التعليم تصدر تعميماً للجامعات بخصوص برامج التعليم الموازي لجميع المراحل و التخصصات

التعليم تصدر تعميماً للجامعات بخصوص برامج التعليم الموازي لجميع المراحل و التخصصات
weam.co/532398
الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

 أوقفت وزارة التعليم  جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائيا لجميع المراحل التعليمية دبلوم، وتجسير، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه) وفي جميع التخصصات بلا استثناء،  

جاء ذلك في تعميم وجهه وزير التعليم لجميع مديري الجامعات حصلت “الوئام “على نسخة منه .
وتضمن التعميم إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائيا لجميع المراحل التعليمية ودبلوم، وتجسير، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه) وفي جميع التخصصات بلا استثناء، ويمكن
للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب او من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة دون أن تتحمل الدولة  أى تكاليف

على أن تكون في أضيق الحدود وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
وأردف التعميم:  “إيقاف جميع برامج التعليم عن بعد والانتساب في مرحلة البكالوريوس في الجامعات نهائياً عدا الجامعة السعودية الالكترونية.
ورغبة في توضيح النص الوارد في الفقرة (أولا) من التوجيه الكريم المشار إليه الذي ينص
“ويمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب أو من
خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف،
على أن تكون في أضيق الحدود وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل”.
فإن المقصود بالبرامج التي يتم تحصيل رسوم عليها من قبل الجامعات هي برامج
الدراسات العليا والدبلومات فقط، أما برامج البكالوريوس فلا يجوز لاي جامعة أن تفرض
رسوم عليها إلا بعد الرفع عن ذلك للوزارة وأخذ الموافقة اللازمة.

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