الملحق الثقافي للمملكة في بريطانيا ينقل تحيات القيادة للطلاب المبتعثين بأيرلندا الشمالية

الوئام-لندن-عايض ال ركبان

اختتم الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة، الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، زيارته لجامعات شمال أيرلندا باللقاء المفتوح مع الطلبة المبتعثين ومرافقيه نقل فيه إليهم تحيات خادم الحرمين الشريفين؛ وسمو ولي عهده الأمين؛ وسمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة؛ ووزير التعليم.

وأكد الدكتور المقوشي في حديثه للطلبة المبتعثين على دور المبتعثين ومسؤوليتهم كسفراء لوطنهم في تعزيز صورة الوطن الإيجابية لدى المجتمعات الأخرى، وتعميق علاقات التبادل الثقافي والأكاديمي السعودي والبريطاني عبر الإلتزام بالسلوك الأكاديمي والعام، مشيداً بالصورة الذهنية الإيجابية التي عكسها المبتعثون في جامعات شمال إيرلندا عن أنفسهم وعن وطنهم من خلال ما أبداه المسؤولين في الجامعات من إنطباعات عنهم خلال لقائه بهم.

كما نقل الملحق الثقافي للطلبة المبتعثين في الجامعات نتائج لقاءاته مع قياداتها المتعلقة بسير دراستهم ومستقبل التعاون لخدمتهم، مستعرضا معهم كافة المشاكل التي تعترض مسيرتهم التعليمية والتوجيه حيالها؛ بالإضافة الى تدوين مقترحاتهم حيال تحسين الخدمات التي تقدمها الملحقية الثقافية لهم.

وكان اليوم الثاني لأعمال الزيارة قد شهد لقاء الملحق الثقافي بعدد من القيادات الأكاديمية في جامعة أوليستر بحث خلاله سبل تعزيز العلاقات الثقافية وتطوير البرامج الأكاديمية والبحثية المشتركة مع عدد من القيادات الأكاديمية في الجامعة؛ كما اجتمع مع مركز اللغة الإنجليزية التابع للجامعة حيث استعرض معهم عدد من ملاحظات الطلبة المبتعثين الجوهرية ووجه بالعمل على تجاوزها، يشار الى أن اليوم الأول للزيارة كان قد شهد الاجتماع بمدير جامعة كوينز بلفاست، ومدير مركز الأبحاث السِيبرانية ومدير البحث والتطوير الأكاديمي التابع للجامعة، وخرجت الإجتماعات بعدد من التوصيات حيال تعزيز مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي والقبولات للطلبة السعوديين في الجامعة.