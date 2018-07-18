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الجيش اليمني يسيطر على سد باقم وسلسلة جبال العبد في جبهة صعدة

الجيش اليمني يسيطر على سد باقم وسلسلة جبال العبد في جبهة صعدة
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الوئام-متابعات

سيطر الجيش اليمني على سد باقم وسلسلة جبال العبد في جبهة صعدة

أفادت مصادر سكاي نيوز عربية بأن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من تحرير قرية مزهر وتحاصر مليشيات الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم في صعدة من جميع المحاور.

وأشارت المصادر إلى تمكن الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي من السيطرة على سد باقم وتحرير سلسلة جبال العبد في صعدة، وكبدت ميليشيا الحوثي قتلى بالعشرات في محور آزال.

وسيطرت القوات اليمنية على الطريق الرابط بين قرية مزهر ومركز مديرية باقم والسيطرة على السد المائي لباقم.

وأسفرت المواجهات في صعدة عن مصرع 30 مسلحا من ميليشيا الحوثي وفرار العديد من عناصر الحوثي.

وكانت قد دمرت مقاتلات التحالف العربي آليات عسكرية، تابعة لميليشيات الحوثي في صعدة بالتزامن مع تقدم للجيش الوطني اليمني في عمق صعدة من 3 محاور، وحقق الجيش الوطني اليمني تقدما في جبهة الملاحيظ.

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