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في اكتشاف علمي جديد

أخيرا .. جهاز لوقف الشخير

أخيرا .. جهاز لوقف الشخير
weam.co/532413
الوئام-متابعات
اخترع علماء بريطانيون طريقة جديدة لعلاج مشكلة الشخير، وهي عبارة عن أنبوب رقيق، طوله 15 سم، يدخل عبر الأنف، وفق ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعاني عدد كبير من الأشخاص من اضطرابات التنفس أثناء النوم، مما يؤدي إلى الشخير. وتحدث المشكلة، التي تسبب حرجا لدى أغلب الناس، عندما ينسد طريق مرور الهواء من الأنف إلى الرئتين.

وذكرت الصحيفة أن الجهاز الجديد قد لا يحفز الناس على استخدامه، وذلك بسبب صعوبته، على اعتبار أن الأنبوب يدخل عبر الأنف ويصل إلى مؤخرة الحنجرة.

ويبقي الجهاز، الذي يساعد على التنفس بشكل طبيعي، مجرى الهواء مفتوحا أثناء النوم.

وجرّب الخبراء الجهاز الجديد على عدد من الأشخاص، الذين يعانون من الشخير، فوجدوا أن المشكلة انخفضت بنسبة الثلث تقريبا.

ومن المتوقع أن يجرب الباحثون الجهاز على عدد أكبر من الناس من أجل معرفة فعاليته، قبل طرحه في الأسواق.

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