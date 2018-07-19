طفل يشنق نفسه في المجمعة بسبب لعبة إلكترونية

الوئام-متابعات

شهدت جرائم الألعاب الإلكترونية ضحية جديدة حين توفي طفل في مركز أم سدرة التابع لمحافظة المجمعة إثر شنق نفسه بسلك ربطه في رقبته وعلقه في درج منزل أهله بسبب إحدى الألعاب الإلكترونية.

وفوجئ والد الطفل وأهله بوجوده الساعة الواحدة ليلاً مشنوقًا إثر ربط عنقه بسلك وتعليقه في درج البيت.

وتم نقل جثمان الطفل لمستشفى المجمعة العام، فيما باشر مركز شرطة الأرطاوية الحادثة، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

يُشار إلى أن مناطق بالمملكة شهدت حوادث مماثلة؛ إذ أقدم أطفال على شنق أنفسهم بسبب ألعاب إلكترونية خطيرة