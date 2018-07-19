النصر يفوز بتسعة أهداف في أولى ودياته

الرياض - الوئام - عبدالمجيد بن طالب
لعب مساء البارحة نادي النصر أولى مبارياته الودية ضمن إستعدادات الفريق في معسكره بمدينة سانت غالين السويسرية ضد فريق ابتويل السويسري وأنتهى اللقاء بفوز النصر بتسعة أهداف دون مقابل
نجح بتسجيلها محمد فوزير “هاتريك” – أيمن يحيى – فهد الجميعة – أحمد الفريدي “هدفين” – عبدالرحمن العبيد ومحمد الشهراني.
ولَم يشارك في اللقاء المهاجم محمد السهلاوي و المدافع عمر هوساوي حيث خصص مدرب اللياقة لهما برنامجاً خاصة بعد إنضمامهم للمعسكر مؤخراً نظير الإجازة التي منحت لهما عقب فراغهم من مونديال كأس العالم بروسيا.
ومن جانب آخر تأكد وصول المحترف البرازيلي أراجو بيتروس واللاعب يحيى الشهري لمعسكر الفريق اليوم الخميس.