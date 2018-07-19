النصر يفوز بتسعة أهداف في أولى ودياته

الرياض - الوئام - عبدالمجيد بن طالب

لعب مساء البارحة نادي النصر أولى مبارياته الودية ضمن إستعدادات الفريق في معسكره بمدينة سانت غالين السويسرية ضد فريق ابتويل السويسري وأنتهى اللقاء بفوز النصر بتسعة أهداف دون مقابل