التعليم توضح أسباب عدم النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي،عن أسباب استبعاد عدد من المتقدمين للنقل من الكادر الإداري إلى التعليمي،

وقال “العصيمي” في تغريدات على حسابه بـ”تويتر”: “إشارة إلى الاستفسارات التي وردتنا من المتقدمين للنقل من الكادر الإداري إلى التعليمي عن أسباب عدم الترشيح ومن منطلق الشفافية توضح الوزارة أن الاستبعاد تم بسبب عدم انطباق أحد شروط وضوابط الاستحقاق”.

وأوضح أن الشروط والضوابط هي: “عدم اجتياز اختبار قياس(كفايات المعلمين)، عدم مناسبة اختبار قياس (كفايات المعلمين) للمؤهل والمرحلة، شغل المتقدم لوظيفة على المرتبة الخامسة فأقل، عدم استيعاب أصحاب الأولوية الأولى الحاصلين على المؤهل بالانتظام”.

وأضاف “العصيمي” أن الشروط تضمنت “عدم وجود احتياج في رغبات المعلم أو كونه مسبوقاً عليه، عدم مناسبة المؤهل للتخصصات التعليمية، عدم انطباق ضوابط شغل الوظائف التعليمية، عدم إرفاق المتقدم للوثائق الصحيحة في النظام أثناء التقديم والمطابقة، عدم مطابقة الوثائق للبيانات المسجلة من قبل المتقدم”.

وتابع متحدث التعليم قائلاً: “تأمل الوزارة من جميع المرشحين سرعة طباعة النماذج المطلوبة وتسليمها لأقرب إدارة تعليم ( إدارة شؤون المعلمين ) قبل نهاية دوام الخميس الموافق 1439/11/6هـ”.

واختتم “العصيمي”، بقوله: “ومن لديه أي استفسار حول هذا الموضوع فيمكنه أن يبعث به عن طريق نظام تواصل وستهتم الجهة المعنية بدراسة ومتابعة ذلك والرد عليه”.