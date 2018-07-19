حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى نجران.

وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية و الشرقية. كما تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من وسط وجنوب المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.