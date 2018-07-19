جامعة الطائف تعلن عن عدد المقبولين للعام المقبل

الطائف- الوئام:

اعتمد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أسماء الطلاب المقبولين في الجامعة للعام الدراسي المقبل 1439- 1440، فيما ستعلن عن بقية المقاعد الشاغرة الأربعاء المقبل 12 ذو القعدة الجاري.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم للقبول لمرحلة البكالوريوس والدبلوم في جميع فروع الجامعة بلغ 11306 طلاب وطالبات مشيراً إلى أنه تم إبلاغ المقبولين بنتائج قبولهم برسائل نصية.

وذكر عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط، أنه تم فتح بوابة القبول للطلاب والطالبات الذين تم ترشيحهم للقبول أمس الثلاثاء الموافق للرابع من شهر ذي القعدة 1439، لتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي، تلافياً لإلغاء قبولهم.

وبين الدكتور السواط أن مدة تثبيت القبول متاحة على البوابة لمدة ثلاثة أيام تنتهي غداً الخميس، مشيراً إلى أن المقاعد الشاغرة سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر ذي القعدة الجاري، فيما سيبدأ الترشيح عليها يوم الاثنين الموافق 17 من الشهر نفسه.

وأفصحت جامعة الطائف للمتقدمين والمتقدمات للالتحاق بها عن نسب القبول المعتمدة في جميع التخصصات للعام الدراسي 1439- 1440 حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بياناً مفصلاً بنسب القبول العليا والدنيا الخاصة بكل تخصص من التخصصات المتاحة للعام الدراسي المقبل.

يذكر أن جامعة الطائف فتحت القبول لهذا العام في تخصصي الهندسة الصناعية والهندسة المعمارية للطالبات، وتخصصي التصميم الداخلي والفنون للطلاب، للمرة الأولى ابتداءً من العام الجامعي المقبل.

كما أطلقت الجامعة برامج أخرى جديدة في كلية الشريعة والأنظمة بمقر الجامعة بالطائف، تشمل القرآن الكريم وعلومه والدراسات الاسلامية للطلاب والطالبات.

إضافة إلى أخرى جديدة في الكلية الجامعية بتربة، تشمل علوم الغذاء والتغذية وتقنية المختبرات الطبية للطلاب والطالبات، وتصميم الأزياء والنسيج للطالبات.