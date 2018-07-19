صفعة جديدة لـ«إيران» من بنك الاستثمار الأوروبي

بروكسل- الوئام:

أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك سيعًرض عملياته الدولية للخطر إذا استثمر في إيران، وهو أبرز رفض علني إلى الآن لخطة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إنقاذ اتفاق نووي مع طهران انسحبت واشنطن منه.

وقال فيرنر هوير إنه يؤيد جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى المحافظة على اتفاق 2015 النووي، لكن هذا لا يمنع من أن إيران ما زالت مكانا لا يمكننا أن نلعب دورا نشطا فيه.

ويخشى البنك، وهو ذراع الاتحاد الأوروبي للإقراض، أن العمل مع إيران سيعرض للخطر قدرته على جمع أموال في الأسواق الأمريكية، وأنه سيكون له تداعيات واسعة على عملياته.

وقال هوير إن البنك مدين بمبلغ 500 مليار يورو (حوالي 580.80 مليار دولار) في إصدارات للسندات.

وفي مسعى للحفاظ على استمرار تدفق الأموال إلى طهران مع العودة لفرض العقوبات الأمريكية، وافق الاتحاد الأوروبي على إضافة إيران إلى قائمة الدول التي يتعامل معها البنك الذي مقره لوكسمبورغ.

غير أن القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في بداية أغسطس لا يُلزم البنك بتنفيذ أنشطة هناك.

وقال هوير : لا يوجد بنك أوروبي قادر في الوقت الحالي على تنفيذ أنشطة مع إيران.

وأضاف قائلا : علينا أن ننتبه إلى حقيقة أننا سنخاطر بنموذج أعمال البنك إذا نشطنا في إيران.