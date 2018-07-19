أهالي جوبة وادي الدواسر: نطالب البنوك بوضع صرافات آلية

وادي الدواسر- الوئام- فالح الدوسري:

طالب عدد كبير من عملاء البنوك المحلية في محافظة وادي الدواسر من أهالي منطقة الجوبة شرق المحافظة كافة فروع البنوك، باستحداث صرافات آلية للسحب هناك.

وبحسب التفاصيل فإن الأهالي أكدوا أنهم يقطعون أكثر من 70كيلومتراً ذهاباً وإياباً، للصرف من أقرب صراف آلي داخل المحافظة.

وأكدوا في حديثهم لـ «الوئام» أنهم بأشد الحاجة إليها، حيث إن منطقة الجوبة بأكملها التي تمتد على مسافة 70 كيلومتراً شرق وادي الدواسر وحتى محافظة السليل لا يوجد بها سوى صراف آلي واحد تابع لبنك الرياض.

مبينين أنه لا يخدمهم بالشكل الكافي، حيث أنه متعطل باستمرار علاوةً على الازدحام في عملية الصرف منه حين إصلاحه.

وشدد المواطن عبدالله الدوسري أحد المتقاعدين من أهالي الجوبة خلال حديثه مع مراسل “الوئام” بضرورة استحداث صراف آلي للبنك العربي؛ لاسيما أنهُ البنك الوحيد لهم من حيث إيداع رواتبهم مؤكدين أن من بينهم الكبير، ومن لا يقدر على الذهاب داخل المحافظة.

أما المواطن علي الدوسري أحد كبار السن ومن مستفيدي الضمان الاجتماعي فطالب عبر “الوئام” شركة الراجحي المصرفية استحداث صراف؛ ليمكنهم من صرف إعانة الضمان، لاسيما وأن معظم المستفيدين من كبار السن والأرامل والمطلقات.

واقترح الأهالي لـ”الوئام” عدة أماكن آمنة يمكن وضع الصرافات فيها كجوار نقطة أمن طرق المثلث – ومحطة الحصين – ومحطة النصر – ومحطة التوفيق – ومحطة السلام ) مؤكدين أن جميع هذه الأماكن على الطريق السريع وسوف تخدم المسافرين أيضا.